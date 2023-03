AlsterResearch lud zu einem gut besuchten und informativen Roundtable-Gespräch mit Investor-Relations-Chef Stefan Arnold ein (eine Videoaufzeichnung des Roundtables finden Sie auf unserem ResearchHub unter research-hub.de/events). Nach der Bekanntgabe der beeindruckenden vorläufigen Ergebnisse für das vierte Quartal dieses Jahres richten sich alle Augen auf die endgültigen Zahlen und den Ausblick für das laufende Jahr. Es besteht kein Zweifel daran, dass eine Wiederholung des phänomenalen Wachstums von 31 % gegenüber dem Vorjahr nicht zu erwarten ist. Die Analysten von AlsterResearch gehen jedoch davon aus, dass Rational zu dem hohen einstelligen Wachstum zurückkehren wird, das in "normalen" Jahren zu beobachten ist, und dass sich die Margen weiter in Richtung der 25 % der Vergangenheit verbessern werden. Nach Ansicht der Experten von AlsterResearch werden diese Ziele von einer Erholung der Lieferketten, Rückenwind durch die Wiedereröffnung in China, einer Normalisierung und damit sinkenden Auftragslage sowie einem weiterhin stark steigenden Kundeninteresse an ESG-Themen begleitet. AlsterResearch stuft die Aktie vorerst auf HALTEN ein - für ein KAUFEN ist es noch zu früh. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG





