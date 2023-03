Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Der US-amerikanische Landmaschinenhersteller John Deere refinanziert sich über eine neue Anleihen Serie, so die Börse Stuttgart.Anleger würden bei einer Anleihe (ISIN US24422EWS44/ WKN A3LE4G) einen Kupon in Höhe von 5,15% erhalten, der halbjährlich ausgezahlt werde. Die erste Zinszahlung erfolge am 03.09.2025. Das Fälligkeitsdatum sei der 03.03.2025. Anleger könnten ab einem Mindestbetrag von 1.000 Nominalen in kleinsten handelbaren Einheiten von ebenfalls 1.000 Nominalen handeln. Weitere ISIN/ WKN dieser Serie seien ISIN US24422EWT27/ WKN A3LE4H, ISIN US24422EWU99/ WKN A3LE4J, ISIN US24422EWV72/ WKN A3LE4K. Fitch vergebe ein A+ Rating. (Bonds Weekly Ausgabe vom 16.03.2023) (17.03.2023/alc/n/a) ...

