Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die in Schieflage geratene SVB löste eine Reihe von Kettenreaktionen aus und sorgte unter den Marktteilnehmern für Zurückhaltung, so die Analysten der Helaba.Die zunehmende Risikoaversion habe sich eindrucksvoll gezeigt, beispielsweise durch heftige Kursausschläge beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264). Der Future sei am Montag rund zwei Prozent geklettert und damit in einer Größenordnung, die nur relativ selten vorkomme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...