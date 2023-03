Altilium Metals macht neue Eckpunkte zu seiner geplanten Recyclinganlage für E-Fahrzeug-Batterien in Teesside im Nordosten Englands publik und kündigt an, 2030 rund 20 Prozent des britischen Bedarfs an kathodenaktiven Materialien (CAM) bereitstellen zu wollen. Altilium Metals gibt an, kürzlich von der britischen Umweltbehörde die Genehmigung erhalten zu haben, "schwarze Masse" von Akkus aus E-Fahrzeugen ...

