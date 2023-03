TotalEnergies verkauft Tankstellen im zwei Ländern & Die wichtigsten Ereignisse der kommenden Woche

Werbung







Der französische Ölkonzern TotalEnergies befürchtet, in den kommenden Jahren kaum noch Geld mit dem Verkauf von Kraftstoffen erwirtschaften zu können. Als Resultat folgt die Schließung von circa 1.590 Tankstellen im Europäischen Raum. Von diesen Maßnahmen sind 1.198 Tankstellen in Deutschland und 392 in den Niederlanden betroffen. Diese sollen an das kanadische Unternehmen Alimentation Couche-Tard verkauft werden. Nach Konzernaussagen wolle TotalEnergies sich nun mehr auf die Entwicklung neuer Mobilität mit erneuerbaren Energien konzentrieren. Vor allem der steigende Anteil an klimafreundlicheren Autos hat einen negativen Einfluss auf die Umsatzzahlen des Ölkonzerns. Nach Konzernaussagen plant das Unternehmen bis 2030 den Verkauf von Erdölprodukten um circa 30% zu senken.





Quelle: HSBC