Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Wochenauftakt ging mit weiteren Spreads in der Kasse und bei den iTraxx-Indices einher, so die Analysten der Helaba.Real Money, Fast Money und ETFs seien über alle Emittenten, Jurisdiktionen und Haftungsränge auf der Abgeberseite aktiv gewesen.Die Ereignisse rund um die in Schieflage geratene Silicon Valley Bank - der größte Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008 - und die Schließung der in New York ansässigen Signature Bank durch die Aufsichtsbehörden hätten die Sorgen vor weiteren Bankenpleiten größer werden lassen. Andere wie die First Republic Bank, Western Alliance Bancorp, oder PacWest Bancorp hätten am Aktienmarkt mächtig unter Abgabedruck gestanden. Dies zeige, dass sich der Markt bereits auf Suche nach weiteren, schlecht aufgestellten Instituten befinde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...