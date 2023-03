Frankfurt am Main (ots) -Das Customer-Intelligence-Unternehmen Acxiom (https://www.acxiom.de/) erweitert heute seine Salesforce-Lösung, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer individuellen Geschäftsziele mit der Salesforce Data Cloud zu unterstützen. Die Salesforce Data Cloud ermöglicht mittels Echtzeitdaten hochgradig personalisierte Kundenerlebnisse in den Bereichen Vertrieb, Service, Marketing und Handel. Dabei passen sich diese kontinuierlich und in Echtzeit an sich ändernde Kundeninformationen und -bedürfnisse an.Heutzutage erwarten Kunden bei ihren Interaktionen mit Unternehmen Personalisierung. Wenn ein Unternehmen seinen Kunden speziell auf sie angepasste Customer Experiences bietet, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie mit diesem geschäftlich interagieren. Unternehmen, die sich durch eine hervorragende Personalisierung auszeichnen, erzielen 40 % mehr Umsatz (https://www.mckinsey.com/capabilities/growth-marketing-and-sales/our-insights/the-value-of-getting-personalization-right-or-wrong-is-multiplying) als solche, die dies nicht tun. Dennoch sind die Daten in den meisten Unternehmen nach wie vor isoliert und nicht miteinander verknüpft, obwohl Firmen im Durchschnitt 976 verschiedene Anwendungen (https://www.mulesoft.com/press-center/feb-2022-connectivity-benchmark-report) einsetzen. Acxiom unterstützt jetzt Unternehmen, die mit der Salesforce Data Cloud arbeiten, den Wert der Plattform zu maximieren und somit alle Vorteile einer umfassenden Sicht auf ihre Kunden in Echtzeit auszuschöpfen. Durch das Aufbrechen von Datensilos und die Aktivierung von Erkenntnissen über alle Abteilungen und Plattformen hinweg können Unternehmen Kundeninformationen verwerten, um fundiertere Entscheidungen zu treffen und die Personalisierung, die Customer Experience und das Engagement über alle Kanäle hinweg zu verbessern.Das zertifizierte Salesforce-Expertenteam von Acxiom unterstützt bei der Implementierung, der Nutzung und der Optimierung von Salesforce Data Cloud-Angeboten in dreierlei Hinsicht:1. Data First Approach - Die Datenanreicherung von Acxiom hilft Unternehmen, die Kosten für Daten zu senken, die mit der Skalierbarkeit bei sich ändernden und wachsenden Anforderungen verbunden sind, und steigert so die Konversionsrate und den Return on Marketing Investment.2. Operational Efficiency - Acxiom löst die Probleme von heute mit Blick auf zukünftige Entwicklungen und gewährleistet so die langfristige Umsetzung und Kontinuität, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen und kostspielige Umstrukturierungen zu vermeiden.3. Scaling - Erfahrung beim Managen in Zeiten kritischen Personalbedarfs und in der Aufstockung von Teams, um vertiefendes Fachwissen zu vermitteln.Um die Acxiom-Beraterliste auf AppExchange einzusehen, klicken Sie hier (https://appexchange.salesforce.com/appxConsultingListingDetail?listingId=a0N4V00000G6yQRUAZ&legacy=true)."Wir freuen uns sehr, Unternehmen dabei zu unterstützen, den größten Nutzen aus der Salesforce Data Cloud zu ziehen", so Mike Menzer, EVP und GM bei Acxiom International. "Die Salesforce Data Cloud ist für Unternehmen ein Game-Changer beim Kundenengagement in Echtzeit. Indem sie unterschiedliche Teile ihres Ökosystems zu einem einzigen strategischen Datenbestand verbinden, können Unternehmen großartige Customer Experiences kreieren. Die Erfahrung von Acxiom im Bereich Customer Intelligence zeigt, dass wir die Bedeutung der modernen Personalisierung verstehen und mit verschiedenen Interessengruppen zusammenarbeiten, um neue Anwendungsfälle für unsere Kunden zu erschließen."Salesforce, Salesforce Data Cloud, AppExchange und weitere gehören zu den Markenzeichen von salesforce.com, inc.Über Salesforce AppExchangeSalesforce AppExchange, der weltweit führende Cloud-Marktplatz für Unternehmen, ermöglicht es Unternehmen, Entwicklern und Unternehmern, auf völlig neue Weise zu arbeiten, zu vermarkten und zu wachsen. Mit mehr als 7.000 Angeboten, 11 Millionen Kundeninstallationen und 117.000 Bewertungen verbindet AppExchange Kunden aller Größen und Branchen mit installationsfertigen oder maßgeschneiderten Apps und Salesforce-zertifizierten Beratern, um jede geschäftliche Herausforderung zu lösen.Weitere Informationen- Salesforce auf Facebook liken: http://www.facebook.com/salesforce- Salesforce auf Twitter folgen: https://twitter.com/salesforce- Weitere Informationen zur Partnerschaft von Salesforce und Acxiom hier (https://www.acxiom.co.uk/salesforce-partnership).- Weitere Informationen zur Partnerschaft von Salesforce und Acxiom mit Heathrow hier (https://www.acxiom.com/news/acxiom-enhances-heathrow-martech/)Über AcxiomAcxiom arbeitet mit weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence zu schaffen und datengesteuerte Marketingerlebnisse zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identität, verantwortungsvolle Datennutzung, Cloud-first-Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Unternehmen und Kunden aufeinandertreffen. Indem Acxiom Unternehmen hilft, Menschen wirklich zu verstehen, ermöglicht Acxiom relevant und respektvoll gestaltete Customer Experiences, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren verbessert Acxiom die Kundengewinnung, das Wachstum und die Kundenbindung seiner Klienten. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist ein eingetragenes Unternehmen von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Axciom.de (https://www.acxiom.de/)Pressekontakt für Acxiommarkengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannMünzstraße 18, 10178 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60Acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/5465999