Nach Darstellung des Analysten Torsten Renner von GSC Research hat die Wurmtal Beteiligungen AG die Übernahme der Gondorf Assekuranz Versicherungsmakler GmbH erfolgreich abgeschlossen. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Rating.

Nach Analystenaussage sei die Kasse des Unternehmens weiterhin gut gefüllt, so dass in Zukunft von weiteren Übernahmen ausgegangen werde. Zudem biete das Papier aktuell eine attraktive Ausschüttungsrendite von 6,1 Prozent. Für die kommenden Jahre kalkuliere der Analyst mit weiterhin steigenden Dividendenzahlungen. In seinen Schätzungen seien weitere Zukäufe noch nicht berücksichtigt. Dies könne zu weiteren Anhebungen der Prognosen führen. In der Folge erhöht der Analyst das Kursziel auf 7,00 Euro (zuvor: 6,50 Euro) und bestätigt das Rating "Kaufen".



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 17.03.2023, 12:40 Uhr)1

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 17.03.2023 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: www.gsc-research.de/berichte/101183

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.