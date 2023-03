Boston (www.anleihencheck.de) - Die Zinserhöhung der EZB um 0,5 Prozentpunkte und die Pressekonferenz am 16. März 2023 waren ein Nicht-Ereignis. In der derzeitigen angespannten Marktsituation ist dies ein Erfolg, so Matteo Cominetta, Chefvolkswirt am Barings Investment Institute.Die Absage der am deutlichsten angekündigten 0,5-prozentigen Anhebung in der Geschichte der EZB hätte Angst seitens der Zentralbank vermittelt. Ihre Durchführung bei gleichzeitiger Betonung der Solidität des europäischen Bankensektors habe hingegen eine beruhigende Wirkung gehabt. Ein Beweis dafür sei, dass die Kurse von Staatsanleihen und Aktien des Euroraums stärker von Nachrichten zur Credit Suisse und einer angeschlagenen US-Regionalbank beeinflusst worden seien als von irgendwelchen Sprüchen aus Frankfurt. Keine Nachrichten seien gute Nachrichten. ...

