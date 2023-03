Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0 - was steckt hinter diesen Buzzwords? Und welche Hightech Firmen liebäugeln mit welchen Krypto-Assets? Im Gespräch mit Richy erläutert der Krypto Experte Sven Wagenknecht genau dies. Microsoft , Meta und Amazon und Co., all diese Firmen interessieren sich für Kryptos. Apple hingegen gilt als eher kryptofeindlich-, aber warum eigentlich?