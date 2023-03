Laut Untersuchung von BNP Paribas Real Estate (BNPPRE) wurden im Jahr 2022 in Deutschland zertifizierte Green Buildings für etwa 11,2 Mrd. Euro gehandelt. Damit war das Investmentvolumen zwar etwas geringer als im Vorjahr, bewegte sich aber immer noch auf einem sehr hohen Niveau. Der relative Anteil der zertifizierten Assets am Investmentmarkt vergrößerte sich im vergangenen Jahr auf 30,6%, was ein absolutes Rekordniveau darstellt. Green-Building-Zertifikate als "verlässliches Signal""In einer unübersichtlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...