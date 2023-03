T.A.C. The Ayurveda Co., Indiens erste und am schnellsten wachsende, per D2C Omnichannel arbeitende Ayurveda-Lifestyle-Marke, hat in seiner Series-A-Finanzierungsrunde 12,2 Millionen US-Dollar vom größtem indischen VC-Fonds für Konsumgüter, Sixth Sense Ventures, eingeworben. Weitere Beteiligte waren die Schauspielerin Kajal Agarwal, namhafte Start-up-Gründer und Venture-Debt-Fonds. Des Weiteren war das Unternehmen in der Sonderfolge 51 von "Shark Tank India" zu sehen.

Die Marke wies in den letzten 10 Monaten ein beispielloses Wachstum auf. Mit einem starken Omnichannel-Vertriebsweg, der Einzelhandels- und Online-Kanäle nutzt, ist sie um mehr als 300 gewachsen. Beginnend mit dem Raum MEA mit dem Start in Dubai ist T.A.C vor kurzem in die weltweiten Märkte eingestiegen.

Innerhalb kurzer Zeit seit der Gründung hat T.A.C mehr als 2 Millionen Kunden mit den bestverkauften Produktsortimenten Kumkumadi, Eladi und Methi gewonnen und es geschafft, sogar während des weltweiten Funding-Winters Gelder einzuwerben. Verwendet werden die Mittel überdies für die "Digitalisierung von Ayurveda" mit der "T.A.C App", die bald herausgebracht wird über diese revolutionäre mobile Anwendung können Benutzer Beratung über ayurvedische Gesundheitsvorsorge rund um den Globus erhalten.

Shreedha Singh, Mitbegründerin und CEO von T.A.C. und Khadi Essentials, ergänzte: "Wir werden darüber die Liebe, die wir von unseren Millionen von Verbrauchern in Indien erhalten haben, auf andere Regionen zu übertragen. Unsere Gesichtspflegeserie Kumkumadi für Glanz und jugendliche Haut ist sehr beliebt und unsere ayurvedischen Rezepturen haben weltweite Zertifizierungen und klinisch nachgewiesene Ergebnisse."

Param Bhargava, Gründer, T.A.C. und Khadi Essentials, führte aus: "Ich freue mich über das erhebliche Wachstumspotenzial in der Kategorie der ayurvedischen Schönheits- und Körperpflege (BPC) weltweit, die in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich von 12 auf 30 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Sehr gerne werden wir mit den richtigen Akteuren kooperieren, die für Ayurveda und T.A.C. in allen Regionen Disruption und ein exponentielles Wachstum ermöglichen können."

Nikhil Vora, Gründer und CEO von Sixth Sense Ventures, sagte: "T.A.C erobert Regalflächen in Bereichen, die von etablierten Anbietern dominiert werden, um eine globale Omnichannel-Marke für Schönheit und Wellness zu werden. Es ist sehr spannend, mit dem äußerst passionierten und entschlossenen Duo Param und Shreedha zusammenzuarbeiten, um ihre Vision zu verwirklichen!"

Die Vision von T.A.C. ist HEAL, also Help Embrace an Ayurvedic Life. Das lebensverändernde Potenzial von Ayurveda erkennend, bietet die Marke kompromisslose, reine und höchste Qualität.

