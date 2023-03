München (www.anleihencheck.de) - Die Zinsen um 0,5 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent zu erhöhen, ist aus unserer Sicht eine riskante Entscheidung der Europäischen Zentralbank, so Dr. Thorsten Polleit, Chefvolkswirt der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH.Die Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH vermute, dass dies der letzte Schritt in diesem Zinserhöhungszyklus sei, wenn er nicht sogar bald wieder rückgängig gemacht werde. Denn man beobachte, dass die Geldpolitik dies- und jenseits des Atlantiks bereits viel restriktiver sei als viele Marktbeobachter und Zentralbankräte zu vermuten schienen: Die reale, d. h. inflationsbereinigte, Geldmenge schrumpfe mit sehr hohen Raten, was auf eine Verlangsamung der Konjunktur, wenn nicht gar Rezession, und einen starken Abwärtsdruck auf die Güterpreisinflation hinweiset. Zudem sei zu befürchten, dass der EZB-Rat die Risiken, die aus den Turbulenzen im US-amerikanischen Bankenmarkt erwachsen würden, für die Kreditinstitute im Euroraum unterschätze. Mit einer weiteren Zinserhöhung zu warten, wäre aus Sicht der Degussa Sonne/Mond Goldhandel GmbH die bessere Entscheidung gewesen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...