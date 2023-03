Die Aktien von PUMA SE sind in den Vortagen mit dem schwachen Gesamtmarkt unter die Unterstützung bei 52 Euro gefallen und im bisherigen Verlaufstief bis 50,30 Euro gefallen. Dann kam es zu einer Erholung und einer bullischen Tageskerze am Vortag. Diese wurde am heutigen Freitag nicht bestätigt, die Aktien gaben wieder ab und sollten den Abwärtstrend direkt weiter fortsetzen. Zuvor hieß es im Insight: "Die Long-Position im Bereich von 52,40 Euro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...