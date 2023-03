Die Aktien von AIXTRON konnten am heutigen Freitag mit den sich erholenden Aktienmärkten zunächst deutlich ansteigen und hat dabei das Kursziel der Long-Position bei 28,70 Euro fast erreicht. Das Tageshoch wurde bisher bei 28,64 Euro, dann drehten die Papiere wieder nach unten ab. Die Long-Position sollte verkauft werden, die Lage trübt sich ein. Zuvor hieß es im Insight: "In diesem Fall wäre in der Folge ein Hochlauf bis zum Widerstand um 28,70 ...

