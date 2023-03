Nach dem freundlichen Handelsstart ist der DAX am Freitag im Handelsverlauf klar ins Minus gedreht. Bis Mittag hatte der Leitindex zum Hexensabbat noch mit der runden 15.000-Punkte-Marke gekämpft, inzwischen steht aber ein Minus von mehr als einem Prozent zu Buche. Die Sorgen um die Banken belasten erneut.Credit Suisse, First Republic und Co stehen wieder einmal stark unter Druck. Auch wenn die kurzfristigen Liquiditätsprobleme in der Branche gelöst scheinen, beschäftigt die Krise die Märkte weiter. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...