DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 18. bis Montag, 20. März (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 18. März 2023 - JP/Deutsch-japanische Regierungskonsultationen, Tokio S O N N T A G, 19. März 2023 - EU/Beginn der zweitägigen Tagung der Außenminister M O N T A G, 20. März 2023 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Geschäftsbericht *** 08:00 DE/Auftragsbestand und -reichweite verarbeitendes Gewerbe Januar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,4% gg Vm/+15,2% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+17,8% gg Vj 10:00 DE/Deutscher Ethikrat, Pk zu Stellungnahme "Mensch und Maschine - Herausforderungen durch Künstliche Intelligenz", Berlin *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar 12:00 DE/Bundesbank, Monatsbericht *** 15:00 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 17:00 BE/ESRB-Vorsitzende Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP 20:15 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an Ständehaus-Treff der Rheinischen Post, Düsseldorf *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe des Referenzzinses für Bankkredite (LPR) - EU/Abschluss der zweitägigen Tagung der Außenminister - RU/Chinas Staatspräsident Xi Jinping zu Gesprächen mit Präsident Putin in Moskau (bis 22.3) - Märkte/REINKOPIEREN, Folgende Index-Änderungen werden mit Handelsbeginn wirksam: + DAX AUFNAHME - Rheinmetall HERAUSNAHME - Fresenius Medical Care (FMC) + MDAX AUFNAHME - Fresenius Medical Care (FMC) - Hensoldt - Jenoptik HERAUSNAHME - Rheinmetall - Software AG - Verbio + TecDAX AUFNAHME - Eckert & Ziegler HERAUSNAHME - Varta + SDAX AUFNAHME - Software AG - Verbio - Wüstenrot & Württembergische HERAUSNAHME - Cropenergies - Hensoldt - Jenoptik ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow

(END) Dow Jones Newswires

March 17, 2023 10:09 ET (14:09 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.