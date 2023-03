Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In wenigen Tagen haben sich die Erwartungen für die FOMC-Sitzung im März deutlich geändert, so die Analysten der Helaba.Schien zunächst ein "50er Schritt" wahrscheinlich, sei jetzt die Frage: 25 oder gar nichts?Der Chairman der FED, Jerome Powell, verdiene rund 200.000 Dollar im Jahr. Angesichts der Verantwortung, eine große Organisation zu leiten, sie gegenüber dem Kongress und der Öffentlichkeit zu vertreten und eine Geldpolitik mitzugestalten, die weltweit wirke, sei das eher bescheiden. Vor allem in Situationen wie jetzt würden wohl nur wenige gern mit ihm tauschen wollen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...