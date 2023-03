Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat geliefert und die Leitzinsen um weitere 50 Basispunkte angehoben, so die Analysten der Helaba.Das dürfte noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Aber der geldpolitische Spielraum schrumpfe.Aufgrund der jüngsten Unsicherheiten im globalen Finanzsystem habe sich die EZB entgegen ihrer ursprünglichen Absicht mit Hinweisen zum weiteren Zinspfad zurückgehalten. Der EZB-Rat wolle nun nur noch "datengetrieben" agieren - wobei nicht nur Konjunktur-, sondern auch Finanzdaten berücksichtigt würden. In der EZB-Erklärung heiße es dazu: "Der EZB-Rat beobachtet die aktuellen Marktspannungen genau und ist bereit, so zu reagieren, wie erforderlich, um Preis- und Finanzstabilität im Euroraum zu wahren". Die Finanzstabilität werde hier zusammen mit Preisstabilität genannt, was Fragen nach möglichen Zielkonflikten aufwerfe. Zwar halte die EZB das Bankensystem im Euroraum für stabil, sie habe aber vorsorglich Liquiditätshilfen für den Krisenfall in Aussicht gestellt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...