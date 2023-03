Wie sagte die Stilikone Carrie Bradshaw in "Sex and the City" einst: "Ich mag mein Geld genau da, wo ich es sehen kann - hängend in meinem Kleiderschrank". Eine Weisheit aus der Kultserie, die sich sogar als erfolgreiche Anlagestrategie bewährt hat - zumindest bei einigen Designertaschen. Wer sein Portfolio erweitern will, muss einiges beachten. Was genau, verrät Ewa Lagan. Die Expertin für Luxusmode betreibt einen Second-Hand-Designerstore im Herzen Frankfurts. Im Gespräch mit DER AKTIONÄR TV erklärt sie, auf welche Marken und Modelle Anleger setzen können. Außerdem spricht Lagan über die Dos and Don'ts beim Investieren in Designertaschen. Ob Luxus-Lederwaren lukrativer sind als Luxus-Aktien, erfahren Sie im Interview. Hinweis auf Interessenkonflikte: Die Redakteurin dieser Publikation, Frau Kübra Anac, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: LVMH.