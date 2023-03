Cheltenham, England, 17. März 2023 (ots/PRNewswire) -Beim Cheltenham Festival ist der feinste Pferderennsport der Welt zu Hause. Mit den feinsten Rennen kommt die feinste Mode.Freitag 17. März: Gold Cup Day beim Cheltenham Festival.Holland Cooper (https://www.hollandcooper.com/) ist das Synonym für britische Rennmode und hat eine unverwechselbare reiche Tradition. Es ist die bekannteste Marke für rustikalen Stil mit einem modernen, zeitgemäßen Touch. Ihre Designs mit karierter Wolle, Tweed und eleganten Silhouetten machen sie zum perfekten Luxusmodepartner für das berühmte Cheltenham Festival.Jade Holland Cooper nahm diese Renntradition mit ihrem Ehemann, dem Unternehmer Julian Dunkerton, Gründer des High-Street-Riesen Superdry, auf, indem sie eine starbesetzte Gästeliste zusammenstellte - darunter waren preisgekrönte Filmstars wie Idris Elba und Luke Evans, der Liebling von Gossip Girl Ed Westwick und die Bollywood-Schauspielerin Amy Jackson. Dies war sicherlich eine Veranstaltung am Gold Cup Day, bei der man dabeigewesen sein muss.Nach der sehnlich erwarteten Veröffentlichung der Herrenkollektion von Holland Cooper, die im Laufe dieses Jahres auf den Markt kommen soll, bot die Veranstaltung einen ersten verlockenden Blick auf zeitlose Stadtmäntel von britischen Schneidern. Da die Rennsaison in vollem Gange ist, war dies der perfekte Weg, um die Garderobe jedem Rennfan ans Herz zu legen, der sich gern gut kleidet.Holland Cooper:Holland Cooper (https://www.hollandcooper.com/) wurde 2008 gegründet und hat sich seitdem zu einer britischen Lifestyle-Marke entwickelt, die einen Stil nutzt, der für immer aktuell bleibt, eine Feier klassischer Stücke, in die man investieren sollte. Die Marke ist ein Synonym für Luxus und erfreut sich großer Nachfrage mit ihrer maßgeschneiderten Eleganz und einem starken Sinn für britisches Erbe.Erhältlich online und in ausgewählten Geschäften, www.hollandcooper.comWeitere Informationen und Bilder erhalten Sie auf Anfrage per E-Mail an:press@hollandcooper.com@hollandcooperclothing@jadehollandcooperLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2032927/Holland_Cooper_Logo.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035317/Holland_Cooper.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035319/Holland_Cooper_2.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035320/Holland_Cooper_3.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035322/Holland_Cooper_4.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2035321/Holland_Cooper_5.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/holland-cooper-celebrities-gewinn-der-cheltenham-festival-fashion-stakes-mit-starbesetzung-301775085.htmlPressekontakt:Kat Jameson,Kat.jameson@hollandcooper.com und Indien Feeney,India.Feeney@hollandcooper.comOriginal-Content von: Holland Cooper, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169222/5466283