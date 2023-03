© Foto: picture alliance / Getty Images North America | TIMOTHY A. CLARY



Die Aktienauswahl ist angesichts der brisanten Lage an den Märkten sehr schwierig. Welche Aktien aus dem S&P 500 bei Analysten für das zweite Quartal noch hoch im Kurs stehen und welche nicht - ein Überblick.

Das Analysehaus FactSet hat insgesamt 10.966 Bewertungen für Aktien im S&P 500 ausgewertet. Von diesen Bewertungen sind 53,5 Prozent Kauf-, 40,3 Prozent Halte- und 6,2 Prozent Verkaufsempfehlungen. Die Analysten sind längst nicht mehr so optimistisch wie Ende Februar 2022, als der Prozentsatz der Kaufbewertungen noch bei 57,5 Prozent lag.

Die meisten Kaufgelegenheiten sehen sehen die Experten in den Sektoren Energie (63 Prozent) und Kommunikationsdienste (60 Prozent). Der Bereich mit den meisten Verkaufsempfehlungen ist die Basiskonsumgüter-Sparte (zwölf Prozent).

In den folgenden Tabellen sind die Aktienunternehmen aus dem S&P 500 aufgelistet, die bei den Bewertungen der Analysten am besten bzw. am schlechtesten abschnitten:

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion