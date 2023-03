Während die Kurse an der Wall Street auch zum Start in den letzten Handelstag der Woche gefallen sind, setzt der Bitcoin seine Erholungsrally am Freitagnachmittag unvermindert fort. Dabei ist der Kurs zeitweise auf ein neues Jahreshoch gestiegen - und sorgt auch am übrigen Kryptomarkt für sattgrüne Vorzeichen.Die Marktkapitalisierung aller Coins und Token klettert dabei auf 24-Stunden-Sicht um rund fünf Prozent auf 1,13 Billionen Dollar - nachdem sie vor einer Woche noch unter die Billionen-Marke ...

Den vollständigen Artikel lesen ...