ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Microsoft von 250 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Software-Gigant habe erste Schritte skizziert, wie künstliche Intelligenz in die Office-Anwendungen eingebunden werden soll, schrieb Analyst Karl Keirstead in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Schritte seien beeindruckend./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.03.2023 / 01:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.03.2023 / 01:06 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

US5949181045