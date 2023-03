Künstliche Intelligenz (KI) wird in den kommenden Jahren einen großen Einfluss auf die Softwareindustrie haben. Der Entwicklungsprozess wird schneller und kostengünstiger werden, da KI helfen kann, Aufgaben wie Codierung, Fehlersuche, Testen und Datenanalyse zu automatisieren. Ein spannender Zeitpunkt also, um mit Unternehmen aus der Softwarebranche ins Gespräch zu kommen. Vor diesem Hintergrund veranstaltet AlsterResearch am 04. April 2023 eine Online-Konferenz zum Thema Software. Um 14:00 Uhr wird Martin Kögel, CEO der VOQUZ Labs AG, Hintergründe zum Unternehmen und aktuelle Entwicklungen vorstellen. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online in deutscher Sprache statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://bit.ly/3TnIHHJ zur Verfügung gestellt.





