Bern (ots) -Jugendliche könnten im Austausch in der Schule und im Alltag in der Familie viel mehr über den Umgang mit Geld lernen und erfahren. Und doch bleibt für viele Geld ein Tabu - bis sie selbst als junge Erwachsene damit konfrontiert sind. Deshalb müssen Jugendliche ihre Finanzkompetenz stärken.Institutionen im Bereich Finanzbildung, Schuldenprävention und -Beratung führen vom 20. bis 26. März die Swiss Money Week (SMW) durch. Ziel dieser Aktionswoche ist, die Öffentlichkeit für den Umgang mit Geld zu sensibilisieren und das breite Angebot der Institutionen zu zeigen.Der Verein FinanceMission bietet digitale Lernangebote für den Unterricht im Zyklus 3 (Sekundarstufe I) im Bereich Finanzkompetenz an. Im Rahmen der Sensibilisierungswoche können Lehrpersonen und Interessierte die E-Learning-Plattform "FinanceMission World" mit einem eigens erstellten Quiz kennenlernen. Die Plattform bringt den Schüler:innen auf eine spielerische Art Themen wie Budget, Lebensführungskosten, Zahlungsmethoden oder Produktevergleich näher. Das Angebot wurde praxisnah durch Lehrpersonen aufbereitet und auf einen niveaudifferenzierten Unterricht ausgelegt. Analoge, digitale Hilfsmittel ermöglichen einen abwechslungsreichen Unterricht.SMWFührende Institutionen haben sich zusammengeschlossen, um gemeinsam die SMW durchzuführen. Unter dem Slogan "Sprechen wir über Geld" bieten sie Informationen zu Finanzthemen und Beratung für Privatpersonen in der Schweiz. Die Aktionswoche ist Teil der Global Money Week, welche von der OECD verantwortet und in rund 150 Ländern umgesetzt wird.www.swissmoneyweek.chFinanceMissionSeit 2016 verfolgt der Verein FinanceMission das Ziel, Jugendliche für einen verantwortungsbewussten Umgang mit Geld zu sensibilisieren und deren Finanzkompetenz nachhaltig zu fördern. Dafür stellt er ein auf die Lehrpläne abgestimmtes, spielerisches und lehrreiches Angebot für den Schulunterricht zur Verfügung, basierend auf der aktuellen Fach- und Mediendidaktik. Getragen wird der Verein vom Dachverband Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH (https://www.lch.ch/)), vom Syndicat des enseignant·es de Suisse Romande (SER (https://www.le-ser.ch/)) und den Kantonalbanken.www.financemission.ch/smwMediadatenwww.financemission.ch/mediaPressekontakt:Jürg Leutwiler044 521-44-19media@financemission.chOriginal-Content von: Geschäftsstelle FinanceMission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100095099/100904557