Drei Tage, zehn Museen und das Konzert eines Kölner Orchesters: Das ist das Kurzprogramm einer Delegationsreise von Ina Brandes (CDU) nach New York. Wie das Ministerium für Kultur und Wissenschaft der in Essen erscheinenden Neue Ruhr/Neue Rheinzeitung (NRZ, Samstagsausgabe) bestätigte, hat es zu dem Kurztrip vom 26. bis zum 29. März mehr als 100 Leiterinnen und Leiter von Kunstmuseen in NRW eingeladen, die den Trip aber selbst bezahlen sollen. Ziel der dreitägigen Reise sei es, Inspirationen zu gewinnen, wie sich mehr Publikum für die Museen auch hierzulande gewinnen lässt. Mitreisen werden nach Auskunft des Ministeriums 15 Museumsleiter, darunter die Chefinnen des Museums Schloss Moyland und der Museen der Stadt Krefeld. Über die Kosten der Mission wurde nichts gesagt.



