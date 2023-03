Der Goldpreis legt vor dem Wochenende nochmal ordentlich zu. Aufgrund des Börsenbebens, das durch die kränkelnden US-Banken hervorgerufen wurde, suchen Anleger vermehrt sichere Häfen wie Gold. Seit Wochenbeginn steht das Gold so nun über 5 Prozent im Plus und nimmt Kurs auf die 2.000-Dollar-Marke.Der Goldpreis ist angesichts der anhaltenden Verunsicherung an den Finanzmärkten am Freitag auf den höchsten Stand seit April gestiegen. Am späten Nachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls ...

