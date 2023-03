DJ Aktien Schweiz schwach - Schwergewichte begrenzen Minus

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach der kräftigen Erholung am Vortag ist es am Freitag an der Börse in Zürich wieder nach unten gegangen mit den Kursen. Trotz der Liquiditätsspritzen für die Credit Suisse und in den USA die Regionalbank First Republic herrschten weiter Sorgen vor Ansteckungseffekten, sollten bei als unsicher geltenden Banken im großen Stil Kundengelder abgezogen werden. Zumal auch mit Blick auf das handelsfreie Wochenende gingen daher viele Akteure auf Nummer sicher und trennten sich von Aktien.

"Wir gehen davon aus, dass die Volatilität angesichts der Wahrnehmung potenzieller Risiken hoch bleiben wird", sagte Aktienstratege Christian Stocker von der Unicredit insbesondere mit Blick auf Bankaktien.

Der SMI verlor 1 Prozent auf 10.614 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 18 Kursverlierer und zwei -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 223,29 (Donnerstag: 248,82) Millionen Aktien.

Klares Schlusslicht waren Credit Suisse. Nach dem rund 20-prozentigen Absturz am Mittwoch und der ähnlich starken Erholung am Donnerstag gab der Kurs um 8,0 Prozent nach. Einem Agenturbericht zufolge soll die UBS kein Interesse an einem Zusammengehen mit dem schwächelnden Rivalen haben. Ein solches Zusammengehen wird von Analysten als eine Möglichkeit gesehen, die Credit Suisse aus der Schusslinie zu bekommen, auch wenn sie die Wettbwerbsbehörden auf den Plan rufen dürfte. UBS gaben um 1,2 Prozent nach.

Mit am besten hielten sich Aktien, die als defensiv, also weniger konjunkturabhängig gelten. Das Pharmaschwergewicht Roche stieg um 0,2 Prozent, Nestle gaben nur um 0,4 Prozent nach.

Richemont (-2,3%) zeigten sich unbeeindruckt davon, dass der Luxusgüterhersteller eine Zweitnotierung in Südafrika plant. Damit soll die Komplexität reduziert und ein besserer grenzüberschreitender Handel ermöglicht werden. Bei Richemont halten Aktionäre der Aktienkategorie "A" die Mehrheit an dem Unternehmen und die Familie des südafrikanischen Milliardärs Johann Rupert die Mehrheit der Stimmrechte über Aktien der Kategorie "B".

