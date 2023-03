Die Ölpreise sind am Ende einer turbulenten Woche erneut deutlich unter Druck geraten. Über elf Prozent fiel der Preis für eine Barrel Brent-Öl. Hauptgrund für den Kursrutscher sind nach wie vor die Turbulenzen am Finanzmarkt. Das zuletzt eingetrübte Chartbild hat sich damit weiter eingetrübt.Am Freitag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 72,26 Dollar. Das waren 2,38 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas ...

Den vollständigen Artikel lesen ...