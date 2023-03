(shareribs.com) Frankfurt / New York 17.03.2023 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel überwiegend leichter. MorphoSys gaben nach, während Biotest und BB Biotech zulegen konnten. Auch an der Wall Street steht der Sektor unter Druck. Der DAX korrigierte am Freitag um 1,3 Prozent auf 14.768 Punkte, belastet von Commerzbank, Deutsche Bank und Siemens Energy. Sartorius, Zalando und Brenntag ...

