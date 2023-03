An den US-Börsen ist es nach der Vortagserholung am Freitag wieder bergab gegangen. Angesichts der anhaltenden Verunsicherung über den Zustand des Bankensektors schlossen die US-Indizes auf Wochensicht tiefer. So fiel der S&P 500 unter die wichtige Unterstützung an der 4.000-Dollar-Marke.Der Leitindex Dow Jones schloss 1,19 Prozent tiefer bei 31.861,98 Punkten, womit er ein knappes Wochenminus verbuchte. Der marktbreite S&P 500 verlor 1,10 Prozent auf 3.916,64 Punkte. Erneut besser behauptete ...

Den vollständigen Artikel lesen ...