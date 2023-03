Börsenhandel per Smartphone? Das ist nun an der Börse Stuttgart möglich. Eine Krypto-App erweitert ihr Portfolio um Aktien und ETFs - und hat für die Zukunft noch weiteres geplant. An der Börse Stuttgart ist nun auch der Aktienhandel per Smartphone möglich. Mehr als 2.500 Aktien und ETFs können über die Bison-App gehandelt werden, die bisher nur den Handel mit Kryptowährungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...