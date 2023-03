Ein weiteres Mal bestimmte der Finanzsektor am Donnerstag die Börsen, wobei es sowohl erfreuliche als auch weniger erfreuliche Entwicklungen zu sehen gab. Für etwas Entspannung sorgte, dass die EZB sich nicht aus der Ruhe bringen ließ und den Leitzins wie angekündigt erhöhte. Dem gegenüber standen aber anhaltende Turbulenzen nicht nur in den USA und die Verunsicherung auf Anlegerseite wollte da nicht weichen.Rapide abwärts ging es im frühen Handel für die First Republic Bank (US33616C1009), welche schon seit einer ganzen Weile schwer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...