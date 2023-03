LONDON (dpa-AFX) - Die Großbank UBS ist laut einem Pressebericht in Gesprächen zur ganzen oder teilweisen Übernahme der kriselnden Credit Suisse . Wie die "Financial Times" (FT) am Freitagabend unter Berufung auf eingeweihte Personen berichtete, werden sich die Aufsichtsräte der beiden größten Schweizer Kreditinstitute am Wochenende getrennt treffen, um über die Kombination zu beraten. Die Schweizerische Nationalbank und die Finma orchestrierten die Gespräche, hieß es weiter. Die Schweizer Aufsichtsbehörden teilten laut dem Blatt den US-amerikanischen und britischen Amtskollegen mit, dass eine Fusion der beiden Banken ihr "Plan A" sei. Die Credit Suisse reagierte laut dem Blatt nicht sofort auf ihre Anfrage nach einem Kommentar, während die UBS, die Bank of England und die Federal Reserve eine Stellungnahme ablehnten. Es gebe keine Garantie, dass eine Einigung erzielt werde, schreibt das Blatt weiter./jha/