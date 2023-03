Aktien Wochenrückblick - Bankenkrise 2.0? Zwei US Banken liessen Erinnerungen an die Lehmann-Krise aufkommen. Pleite der Silicon Valley Bank und einer New Yorker Bank rüttelten den Aktienmarkt durch. Beherztes Eintreten der FED und am Dienstag Inflationszahlen, die Zinssteigerungen unwahrscheinlicher machten, liessen etwas Ruhe aufkommen. Montag hatte der DAX noch unter 15.000 Punkten geschlossen, so setzte der Markt am Dienstag zur Erholung an. Mittwoch war Credit Suisse Thema - negativ und mit neuen DAX-Tiefs. Donnerstag nach SNB Geld für die Schweizer Grossbank und einer erwarteten EZB Zinserhöhung ...

