DJ UBS in Gesprächen zu möglicher Übernahme der Credit Suisse - Bericht

Von Claudia Assis

FRANKFURT (Dow Jones)--Die UBS befindet sich in Gesprächen, um die Credit Suisse Group ganz oder teilweise zu übernehmen. Wie die Financial Times am späten Freitag berichtete, treffen sich die Verwaltungsräte der beiden Unternehmen am Wochenende, um den Schritt zu prüfen. Die Schweizer Aufsichtsbehörden unterstützten die Gespräche, da sie das Vertrauen in den Bankensektor des Landes stärken würden, so die Zeitung unter Berufung auf "mehrere Personen", die mit den Gesprächen vertraut sind.

Die Schweizer Aufsichtsbehörden hätten den zuständigen Behörden in den USA und Großbritannien am Freitagabend mitgeteilt, dass eine Fusion der beiden Banken "Plan A" sei, um den Zusammenbruch des Vertrauens der Anleger in die Credit Suisse aufzuhalten, so eine der Personen. Auch eine Reihe von Optionen, die über eine vollständige Übernahme hinausgingen, seien im Gespräch, sagte eine andere Person und fügte hinzu, dass beide Seiten versuchten, die aufsichtsrechtlichen Beschränkungen in den verschiedenen Rechtsordnungen zu bewerten. Diese Person ergänzte laut der Zeitung, dass die UBS auch die potenziellen Risiken einer Übernahme analysiere.

Die Schweizer Zentralbank (SNB) wolle, dass sich die Beteiligten auf eine einfache und unkomplizierte Lösung einigen, bevor die Märkte am Montag öffnen, ergänzte eine der Personen laut dem Bericht. Credit Suisse und UBS lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Financial Times ab, ebenso die SNB, die Federal Reserve und die Bank of England.

Die Aktien der Credit Suisse legten an der Börse in New York am Freitag im nachbörslichen Handel um 6 Prozent zu, nachdem sie den regulären Handelstag an der Wall Street mit einem Minus von 7 Prozent beendet hatten. Die in Zürich gehandelten Aktien der Credit Suisse erlebten die schlechteste Woche seit der Finanzkrise 2008.

Die Credit Suisse hatte in der Nacht zum Donnerstag angekündigt, sich bei der SNB bis zu 50 Milliarden Franken zu leihen. Die Bank will überdies einige Schuldtitel zurückkaufen, um die Zinslast zu verringern. Die Gebote erstrecken sich auf zehn Dollar-Anleihen im Wert von 2,5 Milliarden US-Dollar und vier Bonds im Volumen von 500 Millionen Dollar.

Die Credit Suisse kämpft schon länger mit Problemen und einem Vertrauensverlust. Nachdem sie am Dienstag Bilanzierungsschwächen eingeräumt hatte, schloss am Mittwoch der Großaktionär Saudi National Bank weitere Investitionen in die angeschlagene Bank aus, weil eine größere Beteiligung zusätzliche regulatorische Hürden mit sich bringen würde.

Am Mittwochabend stellten sowohl die SNB als auch die Finanzmarktaufsicht Finma klar, dass die Credit Suisse die für systemrelevante Banken geltenden Anforderungen an Kapital und Liquidität erfüllt. Berichten zufolge hatte die Bank die Behörden am Mittwoch um ein öffentliches Zeichen der Unterstützung ersucht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 18, 2023 04:15 ET (08:15 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.