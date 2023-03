Die Schweizer Großbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe. Trotz der Liquiditätshilfe der Notenbank in Milliardenhöhe beendete die Aktie den Handel zum Wochenende mit einem herben Minus von acht Prozent. Mittlerweile sieht es so aus, als ob die Tage der Bank gezählt sein könnten. Im Hintergrund sollen bereits verschiedene Optionen durchgespielt werden.Die Großbank UBS ist gemäß eines Presseberichts in Gesprächen zur ganzen oder teilweisen Übernahme der kriselnden Credit Suisse. Wie die Financial ...

