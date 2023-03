Kupfer ist so etwas wie der Dauerbrenner unter den Metallen. Es ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken und kaum ein Mensch stellt sich die Frage, ob das Alleskönner-Metall irgendwann knapp werden könnte. Dieses Gedankenspiel ist allerdings derzeit mehr als nur sinnvoll. Die allgegenwärtige grüne Revolution schiebt Kupfer noch mehr ins Rampenlicht. Das Metall wird beispielsweise für Elektroautos, aber auch für Technologien rund um erneuerbare Energien gebraucht, beispielsweise für die Wind- und Solarenergie. Die Klimapolitik bringt außerdem Dekarbonisierungsziele mit sich. Intelligente Stromnetze rücken in den Fokus und diese sorgen wiederum für eine noch höhere Nachfrage an Kupfer. Der politische und wirtschaftliche Umbruch unserer Zeit, er bringt die Kupfer-Lagerstände in Bedrängnis.

In diesem Zuge muss man wissen, dass die meisten Lagerbestände von Kupfer nur etwa fünf Tage ausreichen, dann muss Nachschub kommen. Doch volle Lager und volle Lieferungen sind bei der aktuell hohen Nachfrage, die noch deutlich höher werden dürfte, alles andere als eine Selbstverständlichkeit mehr. Im Jahr 2021 wurden bereits 25,3 Millionen Tonnen Kupfer nachgefragt, bis 2027 könnten es bereits um die 30 Millionen Tonnen sein. Es muss bezweifelt werden, ob genug Kupfer gewonnen werden kann, um diese Nachfrage zu stillen. Die Investmentbank Goldman Sachs glaubt, dass spätestens Mitte des laufenden Jahrzehnts ein strukturelles Angebotsdefizit bestehen wird. Preise von mehr als 15.000 Dollar die Tonne könnten die Folge sein. Daher bezeichnet die US-Bank Kupfer auch als "das neue Öl".

Kupfer-Aktien rund um "das neue Öl"

Arcadia Minerals (ISIN: AU0000145815): Die Gewinnung von Kupfer wird in den nächsten Jahren eine noch deutlich höhere Bedeutung bekommen, als sie schon jetzt innehat. Es braucht daher neue Minen und neue Unternehmen, welche dabei helfen, die zunehmende Nachfrage abzufedern. Eines dieser Unternehmen kann Arcadia Minerals Ltd. sein. Der australische Konzern ist noch frisch auf dem Markt, wurde 2020 gegründet. Das diversifizierte Explorationsunternehmen unterhält unter anderem ein spannendes Kupfer-Projekt in Namibia. Kürzlich legten Bohrungen das Potenzial des Kupfer-Gold-Projekts Karibib offen. Schon bald will Arcadia Minerals mit dem Kupfer-Projekt einen Teil dazu beitragen, die hohe Nachfrage an Kupfer zu bewältigen. Dieses Beispiel zeigt, wie "das neue Öl" auch die Börse beeinflussen kann - und zwar für einige Unternehmen auf positive Art und Weise.

Rio Tinto (ISIN: GB0007188757): Auch für Rio Tinto könnten die gegenwärtigen Entwicklungen rund um Kupfer eine gute Nachricht sein. Das australisch-britische Bergbau-Unternehmen hat Anfang November die Komplettübernahme der Kupfermine Oyu Tolgoi in der Mongolei vermelden können. Die Analysten von Deutsche Bank Research sehen die positiven Entwicklungen, beließen die Aktie von Rio Tinto aber zunächst auf "Hold".

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4): Der Big Player unter den Bergbau-Unternehmen spielt bei der weltweiten Kupferproduktion natürlich auch eine entscheidende Rolle. Die Aussichten für die Rohstoffe der BHP Group sind laut den Analysten von Zacks Research weiterhin günstig. Sie gehen davon aus, dass die Preise von Kupfer und Nickel wegen der hohen Nachfrage nach E-Autos steigen. Das ebenfalls australisch-britische Unternehmen produziert von beiden Rohstoffen große Mengen.

iShares S&P 500 Materials (ISIN: IE00B4MKCJ84): Die Entwicklung dieses ETFs könnte von der Entwicklung von Kupfer beeinflusst werden. Er beinhaltet einige Unternehmen, für das dieses Szenario gilt. Top-Holdings sind unter anderem Linde (ISIN: IE00BZ12WP82), Corteva (ISIN: US22052L1044) und Air Products und Chemical Inc. (ISIN: US0091581068).

Kupfer braucht die moderne Welt

Kupfer stellt einen Rohstoff her, der schon eine gefühlte Ewigkeit eine bedeutende Rolle spielt und nicht mehr wegzudenken ist. Doch in den nächsten Jahren könnte die Bedeutung weiter ansteigen und ein Rohstoff-Klassiker zu einem Rohstoff der Zukunft werden. Investorinnen und Investoren sollten diese Entwicklung im Blick haben.

