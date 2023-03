Statt in den Unternehmensausbau investierten an der Wall Street gelistete Unternehmen im vergangenen Jahr 1.030 Milliarden Dollar in Aktienrückkäufe. Kritiker sehen darin eine "falsche Verwendung" von Kapital. Doch der Erfolg gibt den Anwendern dieser Praxis vor allem in rauen Börsenzeiten recht. Warren Buffett bezeichnet die Kritiker von sogenannten Buybacks gar als "wirtschaftliche Analphabeten". Doch was haben Sie als Anleger davon?Vergleicht man den S&P 500 Index mit dem S&P 500 Buyback, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...