AbbVie: Medikamente mit Blockbuster-Potential in der Pipeline!

Humira-Generika kommen auf den US-Markt. AbbVie (ABBV) erwartet robustes Umsatzwachstum ab 2025.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die AbbVie-Aktie legte in den vergangenen sechs Monaten rund 8 Prozent zu. Momentan sehen wi eine Breakout-Formation knapp über den gleitenden Durchschnitten.

Chart vom 17.03.2023 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 154.22 USD





Meinung: AbbVie fürchtet, den Wegfall des Hauptumsatzbringers Humira, für den zunehmend Generika auf den US-Markt gelangen, da das Patent zu Jahresbeginn auslief. Humira, das vor allem bei Schuppenflechte zum Einsatz kommt, war von 2012 bis 2022 in jedem Jahr das umsatzstärkste Arzneimittel weltweit. Das Pharmaunternehmen hat jedoch mehrere neue Medikamente in seinem Portfolio, die das Potenzial haben, den Umsatz zu steigern und die Umsatzverluste von Humira auszugleichen. Experten sehen insbesondere im Bereich der Dermatika großes Potential. Skyrizi und Rinvoq haben hervorragende Markteinführungserfolge erzielt, die durch die Zulassung in neuen Indikationen unterstützt werden. Für langfristig orientierte Investoren könnte auch das Dividendenwachstum - aktuelle Dividendenrendite 3.9 Prozent - interessant sein, zumal die relativ geringe Ausschüttungsquote von 42 Prozent auf den Cash Flow noch Luft nach oben lässt.

Mögliches Setup: Trigger und Stop Loss könnten wir mit den gelben Linien skizziert setzen. Das Kursziel liegt beim Pivot-Hoch vom 6. Januar. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 11. Mai, genug Zeit für einen längerfristigen Swingtrade!

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in ABBV.

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.