DJ Moody's hebt Griechenland-Ausblick auf positiv von stabil - Rating Ba3

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's hat den Ausblick für Griechenland von stabil auf positiv erhöht. Gleichzeitig wurde das langfristige Emittentenrating mit Ba3 bestätigt. Die Hauptgründe für die Erhöhung des Ausblicks seien die Aussichten auf eine Periode höheren nominalen BIP-Wachstums als in den vergangenen zehn Jahren, was zum Teil das Ergebnis von Verbesserungen in der Staatsführung und effektiven Reformen im Wirtschafts- und Bankensektor sei.

Zusammen mit dem anhaltenden Engagement für solide finanzpolitische Kennzahlen, das durch die Umsetzung finanzpolitischer Maßnahmen unterstützt werde, dürfte ein höheres nominales BIP-Wachstum in den nächsten Jahren zu einem deutlichen Rückgang der griechischen Schuldenlast beitragen. Die Rating-Bestätigung spiegele ein Gleichgewicht zwischen den Verbesserungen in vielen Bereichen des griechischen Kreditprofils und den verbleibenden Herausforderungen wider.

Insbesondere weitere Reformen in den Bereichen Justiz, Bildung, Unternehmensumfeld und Arbeitsmärkte würden ein höheres Rating unterstützen. Darüber hinaus sei die Staatsverschuldung nach wie vor sehr hoch und werde von den offiziellen Gläubigern gestützt, wobei künftige Verbesserungen und die vollständige Rückkehr zu einer marktbasierten Finanzierung die Beibehaltung hoher Primärüberschüsse über Jahre hinweg voraussetzten.

March 18, 2023 09:38 ET (13:38 GMT)

