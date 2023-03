JAKARTA (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD hat in Indonesien zusammen mit einem Partnerunternehmen zahlreiche Elektrobusse ausgeliefert. Die BYD Company Ltd. (01211.HK, ISIN: CNE100000296) hat eine neue Charge von Elektrobussen in Indonesien ausgeliefert, zugleich die zweite Charge von...

Den vollständigen Artikel lesen ...