Die zweite Ausgabe der Financial Sector Conference (FSC 2023) in Riad ist mit einer optimistischen Stimmung und der Überzeugung zu Ende gegangen, die Herausforderungen des Marktes meistern zu können, um eine stärkere, technologieorientierte und nachhaltige Wirtschaft der Zukunft aufzubauen.

Mehr als 3200 Teilnehmer aus 82 Ländern und 180 Medienvertreter diskutierten über die Zukunft der globalen Finanzgemeinschaft unter dem Konferenzthema "Vielversprechende finanzielle Aussichten".

Vertreter einiger der größten internationalen Finanzinstitutionen trafen sich mit den Finanzministern der Regierungen, um den effektivsten Zeitplan für künftiges Wachstum und Wohlstand des Sektors zu ermitteln und dabei den verstärkten Einsatz von Technologie, Diversifizierung, grenzüberschreitende Zusammenarbeit und die Umstellung auf eine ökologische Wirtschaft zu ermöglichen.

Auf der Konferenz wurden auch mehrere Absichtserklärungen und Vereinbarungen in Milliardenhöhe zur Unterstützung der Immobilienentwicklung, der FinTech-Entwicklung und digitaler Finanzierungslösungen unterzeichnet, und die irakische Nationalbank kündigte die Aufnahme ihrer Geschäftstätigkeit in Saudi-Arabien an.

Zum Abschluss der Konferenz unterstricht der Gouverneur der saudischen Zentralbank, S.E. Ayman Mohammed Alsayari, die Bemühungen des Königreichs, im Einklang mit den Zielen der Vision 2030 ein attraktives Umfeld für FinTech-Unternehmen zu schaffen, und beschrieb die wichtige Rolle, die diese Unternehmen bei der Unterstützung des Wachstums des Privatsektors, der Diversifizierung der Wirtschaft und der Förderung von Sparen, Finanzierung und Investitionen spielen.

In der Diskussion über die wichtige Rolle von Risikokapital sagte Courtney Powell, Chief Operating Officer und Managing Partner bei 500 Global: "Seit unserer ersten Investition im Nahen Osten im Jahr 2012 haben wir ein unglaubliches Wachstum erlebt, und wir verzeichnen heute 14 Unternehmen im Wert von über 100 Millionen Dollar. Die Bereitschaft der Regierung, Unternehmer zu unterstützen, und die Öffnung des Königreichs zeigen, dass es das Potenzial hat, ein weltweit führendes Zentrum für Unternehmen zu werden."

In einer Diskussion über die Zukunft der globalen Geldströme erklärte Giancarlo Giorgetti, italienischer Minister für Wirtschaft und Finanzen: "Im Finanzsektor wird die durch geopolitische Spannungen verursachte Fragmentierung starke Auswirkungen auf die globale und finanzielle Stabilität, die grenzüberschreitende Kapitalallokation, die internationalen Zahlungssysteme und die Anlagenpreise haben."

Die Finanzierung des KMU-Sektors war angesichts des enormen Wachstums dieses Sektors sowohl im Nahen Osten als auch auf internationaler Ebene ein wichtiger Diskussionspunkt am letzten Tag der Konferenz. Tala Al Jabri, Vorstandsmitglied der Middle East VC Association (MEVCA), stellte eine große Finanzierungslücke für den Sektor fest. Er sagte: "95 der Unternehmen in der Region sind KMU, und nur 7 der Kredite gehen an sie das ist weltweit der niedrigste Wert, was auf eine große Lücke hinweist."

Der FinTech-Sektor in Saudi-Arabien floriert inzwischen, wie Ziad Alyousef, stellvertretender Gouverneur für Entwicklung und Technologie der saudischen Zentralbank (SAMA), erklärte: "Im Jahr 2018 waren weniger als 10 Unternehmen in der FinTech-Gemeinschaft tätig. Inzwischen sind in Saudi-Arabien über 155 Unternehmen in diesem Bereich tätig, was zu einem Anstieg der Investitionen und der Schaffung von Arbeitsplätzen geführt hat."

