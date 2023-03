In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Nicole Defren von Klarna. In der "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann"-Serie verrät Defren, was sie persönlich in ihrem Arbeitsalltag benötigt, um erfolgreich zu sein. Insgesamt seien diese 5 Dinge aber auch für das Leben und Arbeiten in der heutigen Welt unverzichtbar geworden, sagt sie. "Sie helfen mir und unseren Teams, in einem zunehmend schnelllebigen Umfeld in Verbindung zu bleiben, sich zu konzentrieren und relevant zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...