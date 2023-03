Das neue Unternehmen Zipline arbeitet an einem Lieferdrohnen-System, das aus zwei Teilen besteht - nämlich einer Flugdrohne und - in deren Bauch - der eigentlichen Lieferdrohne. Das System des Unternehmens des Gründers Ryan Oksenhorn erinnert optisch an die Zukunftsvision aus der Fernsehserien "The Jetsons". Eine ausgesprochen niedliche Lieferdrohne könnte euch künftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...