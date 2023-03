In der vergangenen Handelswoche waren die Börsen geprägt von der Unsicherheit rund um Bank-Aktien. Zudem fiel die US-Inflation mit 6,0 Prozent niedriger aus und die EZB erhöhte ihre Zinsen um 0,5 Prozentpunkte. Doch was kommt alles in dieser Woche auf Anleger beim DAX zu? Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor dürften die DAX-Anleger auch in der neuen Handelswoche auf Trab halten. In den vergangenen Tagen hatten der Kollaps der kalifornischen Silicon ...

