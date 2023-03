Warren Buffett weiß, wie Reichwerden funktioniert. Der Starinvestor hat in der Vergangenheit sehr clever in Aktien investiert, sodass er zwischenzeitlich zum Centi-Milliardär avancierte. Ohne jeden Zweifel ist das ein Vermächtnis, das wohl nur die wenigsten erreichen und das zeitlos ist. Sein Ansatz ist jedoch alles andere als geheim. Er beruht im Wesentlichen sogar darauf, gute Unternehmen langfristig orientiert zu kaufen. So weit, so gut. Aber gerade für Krisenzeiten hat der Starinvestor gute ...

Den vollständigen Artikel lesen ...