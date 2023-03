* Die ersten Leichen kommen hoch* Zwischen Inflation und Krise* Kaufen Sie Gold und ausgesuchte Minenaktien* Sicherheit und große Chancen

Liebe Leser,



allen anderslautenden Versicherungen zum Trotz sind die Bankenpleiten, die in den vergangenen Tagen für Schlagzeilen gesorgt haben, nicht die Folge der Zinserhöhungen der Zentralbanken. Ganz im Gegenteil sind sie das Ergebnis der jahrelangen Nullzinspolitik. Denn es war diese kurzsichtige und verantwortungslose Politik, die Banken, Versicherungen, Pensionskassen und anderen Anlegern den fast unwiderstehlichen Anreiz gesetzt hat, riskante Geschäfte zu machen.



Auf diesen Zusammenhang habe ich in meinem Börsenbrief Krisensicher Investieren und meinem mit Roland Leuschel verfassten Buch "Die Wohlstandsvernichter" ausdrücklich hingewiesen - und die Politik der Wohlstandsvernichter in den Zentralbanken scharf kritisiert.

