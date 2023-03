Unterföhring (ots) -Sie feiern ihre gemeinsame Moderationspremiere mit einer besonderen Enthüllung: Das VollesHaus-Moderationsduo Madeleine Wehle und Christian Wackert führt am morgigen Montag (20. März 2023) von 16:00 bis 19:00 Uhr erstmals gemeinsam durch die neue SAT.1-Nachmittagsshow - und stellt exklusiv eine neue "The Masked Singer"-Maske vor. Wer wird nach dem Reveal des SEEPFERDCHENS, des IGELS und des SCHUHSCHNABELS am Montag der geheime Special Guest in VollesHaus?Volles Programm: Das sind die weiteren Highlights der nächsten Woche "Volles Haus!":- Am Montag zeigt VollesHaus-Kochprofi Semi Hassine den Zuschauer:innen das perfekte Abendbrot: superschnell zubereitet, günstig und richtig lecker- Am Dienstag bringt Erziehungsexpertin Katja Saalfrank frische Tipps und Rat für ein entspannteres Familienleben zu VollesHaus- Am Mittwoch empfangen Chris Wackert und Madeleine Wehle Schauspielerin Marie-Luise Marjan ("Lindenstraße"), die mit 82 Jahren ihr Single-Leben an den Nagel hängen will!- Am Donnerstag ist Schauspieler Raphael Vogt zu Gast, der gemeinsam mit seiner Frau ein halbes Jahr lang im Van durch Europa reiste und davon berichtet, ob das Eheleben auf knappen zehn Quadratmetern in Schieflage geriet. Außerdem in "Volles Haus!": Krank im Urlaub? Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder stellt die richtige Reiseapotheke mit den Zuschauer:innen zusammen- Am Freitag kommt "Manta Manta"-Schauspiellegende Tina Ruland zu "Volles Haus!" und erzählt, wie es in der Fortsetzung der Kultkomödie im Kino weitergeht und wie es ist, zum ersten Mal mit dem eigenen Sohn vor der Kamera zu stehen. Außerdem verrät Urlaubsexperte und "Urlaubsguru"-Gründer Daniel Krahn den Zuschauer:innen, wie sie das perfekte Osterurlaubs-Schnäppchen finden"Volles Haus! SAT.1 Live" ist montags bis freitags von 16:00 bis 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf Joyn zu sehen.Ausführliche Interviews mit dem neuen VollesHaus-Moderationsduo Madeleine Wehle und Christian Wackert finden Sie hier auf der SAT.1-Presselounge (http://presse.sat1.de/).Hashtag zur SAT.1-Nachmittagsshow: VollesHausPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1181email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5466777